Man findet sie in Babyflaschen, CD-Hüllen, Konservendosen – und, wie sich herausstellt, sogar in Damenunterwäsche. Der österreichische Verein für Konsumenteninformation (VKI) liess kürzlich 71 Unterhosen für Kinder, Herren und Damen prüfen, die im deutschsprachigen Raum verkauft werden.



Auffällig: Am stärksten belastet waren jeweils die Damenunterhosen. So wurden bei 26 der getesteten Unterhosen die schädlichen Bisphenole nachgewiesen, darunter alleine 15 Damenprodukte.



Und: «In sieben Produkten fanden sich sogar derart hohe Mengen oder besonders besorgniserregende Bisphenole, dass von einem Kauf aufgrund möglicher negativer gesundheitlicher Folgen abgeraten wird», wie es vom Verein heisst.