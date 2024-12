Ein Grundsatzproblem liegt in der Herstellung der Tätowierfarben: Weltweit gibt es keinen Hersteller, der ausschliesslich Farben fürs Tätowieren produziert. Die Pigmente sind also nicht dafür gemacht, unter die menschliche Haut gestochen zu werden, und entsprechend auch nicht so rein wie andere Stoffe, die in unseren Organismus gelangen.