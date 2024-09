Dann stürzte er an einem Freitagabend und benötigte starke Schmerzmittel. Die aufgebotene Ärztin der Mobile Ärzte AG wollte ihn ins Spital einweisen. Mitten in der Nacht führte ich mit ihr ein etwa 40-minütiges Telefongespräch. Wenn ich ihr dank meiner Berufserfahrung nicht so klar hätte widersprechen können, wäre mein hochbetagter Vater ins Spital verlegt worden – obwohl er schriftlich festgehalten hatte, dass er das ablehnte.