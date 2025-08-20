Es scheint wie ein Naturgesetz: Im Herbst fallen die Blätter, und die Krankenkassenprämien steigen. Mit dem Prämienticker unternimmt der Beobachter etwas dagegen: Wir recherchieren und publizieren Missstände im Gesundheitswesen, benennen die Verantwortlichen und fordern Lösungen von den Entscheidern.

Hier finden Sie den Kostenticker und alle bisherigen Beiträge:

Prämienticker