«Ich könnte beinahe doppelt so viel verrechnen»
Augenarzt Daniel Bruun verurteilt die teure Lasermethode beim Grauen Star. Und den Glauben, dass man für mehr Geld bessere Behandlung bekommt.
Die Behandlung des Grauen Stars mit der Lasermethode kostet rund 2000 Franken pro Auge zusätzlich. Zahlen die Patientinnen und Patienten für etwas, was sie gar nicht brauchen?
Ja, das ist so. Unabhängige Metastudien zeigen, dass die Lasermethode gegenüber der herkömmlichen Ultraschallmethode – mit ganz wenigen Ausnahmen – keinen Vorteil hat. Interessanterweise ist es manchmal schwierig, die Patienten davon zu überzeugen. Viele haben den Glauben verinnerlicht, dass sie etwas Besseres bekommen, wenn sie mehr bezahlen. Das ist bei der Lasermethode aber definitiv nicht der Fall.
Ist denn die Qualität der Ultraschallbehandlung, die von der Grundversicherung übernommen wird, ausreichend?
Absolut. Sie bekommen eine hochwertige Linse und mit der Ultraschallmethode ein qualitativ hochstehendes Operationsverfahren. Die Operation des Grauen Stars gehört zu den sichersten Eingriffen in der Medizin.
Der Beobachter-Prämienticker
Trotzdem blüht der Markt mit der Lasermethode, die Behörden tun nichts dagegen. Ist das symptomatisch für unser Gesundheitswesen?
Unser Gesundheitswesen ist so komplex geworden, dass es niemand mehr komplett durchschaut. So ist dann auch niemand mehr verantwortlich. Damit leben viele gut. Die Ärzte und die Spitäler, die Kantone und die Krankenkassen. Man müsste das ganze System stark vereinfachen. Ich befürworte unser freiheitliches System und die Möglichkeit, selber Verantwortung zu übernehmen. Wer verantwortlich ist, müsste mehr Macht bekommen, aber auch Konsequenzen spüren, wenn etwas nicht klappt.
Was heisst das konkret?
Wir haben die sogenannten WZW-Kriterien. Die stehen im Gesetz. Medizinische Behandlungen müssen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein. Dieses Prinzip müsste unbedingt in der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten ein Thema werden. Wir sind Teil eines Gesamtsystems und müssen Verantwortung übernehmen. Aber auch Patientinnen und Patienten müssen einen Schritt machen und ihr teilweise massloses Anspruchsdenken ablegen.
Das sind gesellschaftliche Entwicklungen, die Zeit brauchen. Welche Massnahmen würden kurzfristig wirken?
Wir hatten ja die Diskussion um die Millionensaläre der Chefärzte. Die wurden nun vielerorts gedeckelt. Das Gleiche könnte man auch mit den Einkommen der Spezialärzte machen. Das trifft dann bloss 10 bis 15 Prozent der Ärzteschaft, nämlich die Spitzenverdiener. Das ist besser als die Rasenmähermethode, wo einfach die Vergütungen gesenkt werden. Zumal diese Senkungen ja meist einfach durch Mehrbehandlungen kompensiert werden. Man müsste aber die Gesamteinkünfte zuerst einmal richtig erfassen können.
Und gehen Sie da auch mit gutem Beispiel voran?
Meine Fallkosten pro Patientin und Patient liegen mit 63 Prozent weit unter dem Durchschnitt. Die Krankenversicherer schreiten erst ein, wenn man bei 120 Prozent liegt. Ich könnte also pro Fall fast doppelt so viel verrechnen.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 11. September 2024 veröffentlicht.
4 Kommentare
Dr. Junghardt, warum schiessen Sie gegen einen Kollegen? Dr. Bruun hat absolut recht. Als Augenarzt sollten auch Sie die WZW-Bestimmungen kennen und diese hoffentlich einhalten. Ich war jahrelang Geschäftsführer des kantonalen Krankenkassenverbands im Thurgau und habe u.a. Wirtschaftlichkeitsverfahren gegen überarztende Mediziner durchgeführt, kenne die Problematik also sehr genau. Solange es Verfahren gibt (nicht nur in der Ophthalmologie), welche qualitativ hochstehend und wirtschaftlicher als andere sind, ist es richtig, dass diese (wenn nicht ausdrücklich medizinisch indiziert) angewendet werden müssen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in unzähligen Verfahren festgestellt.
Ich bin genau Ihrer Meinung!! Ich bin bald 65, sollte den grauen Star operieren lassen! Seit ich 60 bin, reden die Augenärzte - übrigens auch am Unispital in Zürich, wo ich damals hingeschickt wurde, um es abzuklären - auf mich ein, zu operieren, aber ich tue mich mit dieser Entscheidung ausserordentlich schwer! Ich will es eigentlich gar nicht mehr machen lassen! Obwohl meine Lese-Sehkraft in diesen fünf Jahren sehr stark nachgelassen hat! In die Weite sehe ich nach wie vor (mit korrigierter Brille) sehr gut, es geht ausschliesslich um den Cataract, welcher mich je länger je mehr am längeren Lesen hindert, resp. die Augen ermüden schneller und das nahe Lesen wird „verschwommener“! Ich möchte, wenn überhaupt, keine teure Operation, welche ich mir sowieso nicht leisten kann!
Wieder einmal so ein schlecht recherchierter und aufreisserischer Artikel vom Beobachter. Herr Signorell kann es nicht lassen. Und das mit einem Augenarzt, der seine Praxis verkauft hat und nicht würdigt, dass die neuen Lasersysteme für den Grauen Star extrem effizient sind und eine Linse gerade mal in 25 Sekunden mit grosser Sicherheit zerlegen! So wurde berichtet an der neusten ESCRS in Barcelona. Diese Lasersysteme werden immer sicherer und schneller. Hoffentlich werden diese Systeme auch einmal von den Kassen übernommen. Sicherheit steht an erster Stelle! Herr Signorell versteht es immer wieder Augenärzte als "Abzocker" darzustellen. Von den neusten Techniken versteht er nichts, und ich muss auch am pensionierten Augenarzt stark zweifeln! Was soll das bitte???? Den Beobachter haben wir vor Jahren abbestellt. Einfach nur schlechte und aufreisserische Darstellung ohne Tiefe!
👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼