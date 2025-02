Kein Verkauf in Apotheken

Auch in der Schweiz scheint Methylenblau auf reges Interesse zu stossen. Hunderte Male wurde der Begriff in den letzten Tagen gegoogelt. Als Medikament ist Methylenblau nicht für den freien Verkauf vorgesehen und als Nahrungsergänzungsmittel nicht zugelassen. «Apotheken verkaufen Methylenblau üblicherweise nicht an Endverbraucher», schreibt Pharmasuisse.