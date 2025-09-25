Dafür braucht es Ihre Unterstützung. Unterschreiben Sie die Petition online, motivieren Sie auch Freundinnen und Freunde, Bekannte, Kolleginnen und Nachbarn, mitzumachen. Machen Sie nicht die Faust im Sack. Handeln Sie. Gemeinsam mit uns. Jede einzelne Unterschrift ist ein Signal an Politik und Tarifpartner: Wir lassen uns nicht länger ausschliessen. Zusammen können wir Druck aufbauen – für mehr Fairness, mehr Transparenz und ein Gesundheitswesen, das sich alle leisten können.