Ein teures Missverständnis

Als ihr Mann nicht wie vereinbart zurückkommt, macht sich seine Frau Sorgen. Sie ruft die 144 an. Diese bietet die Walliser Rettungsorganisation KWRO auf. Doch: Fast zeitgleich kommt Egli in der Gemmihütte an. Dort kann er endlich seine Frau anrufen. Sofort informiert man die KWRO. Der 23-minütige Einsatz wird abgebrochen, noch bevor ein Helikopter in der Luft ist. «Man hat mir gesagt, dass damit alles erledigt sei», sagt Egli. Kosten würden keine entstehen. Ein Missverständnis.