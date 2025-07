In Urdorf wurden bisher keine Importe von stark radioaktiven Quellen entdeckt. Aber theoretisch denkbar wäre es: «Wir prüfen nur stichprobenartig. Die Radioaktivität wird fast nirgends gemessen, weder flächendeckend an den Grenzen noch bei der Post», sagt Reto Linder, der Strahlenschutz-Fachmann beim BAG. «Nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit ist das so. Deshalb kann man tatsächlich nicht ausschliessen, dass auch grössere Mengen radioaktives Material geschmuggelt werden.»