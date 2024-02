Forderung seit 2020 hängig

Auch in der Schweiz gibt es Forderungen, den SUV an den Kragen – oder zumindest ans Portemonnaie – zu gehen. Allerdings eher über die Anwohnerparkkarten. So forderte der SP-Grossrat Tim Cuénod in Basel bereits 2020 eine Anpassung der Kosten an die Grösse des Fahrzeugs. Die Autos seien in den letzten 30 Jahren im Schnitt rund 10 Zentimeter breiter und 20 Zentimeter länger geworden. Deshalb sei es nicht nachvollziehbar, dass für die immer grösseren Autos die gleiche Gebühr für Anwohnerparkkarten bezahlt werden muss wie für ein flächeneffizientes Fahrzeug, schreibt Cuénod.