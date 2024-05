Aus «Anistud» wurde «Protecvital Plus»

Gemäss dem Swissmedic-Strafbescheid, der dem Beobachter vorliegt, handelte es sich beim verkauften Präparat «Protecvital Plus» in Tat und Wahrheit um ein unter dem Begriff «Anistud» verkauften Produkts. Der damalige Geschäftsführer beschaffte die Kapseln in Blisterpackungen aus Deutschland und verpackte sie in der Schweiz in mitgelieferte «Protecvital Plus»-Schachteln.