Es war die Rabattschlacht an einem Black Friday, die Miriam Wenger zu Fust führte. In der Fust-Filiale kaufte die Beobachter-Leserin, die nicht mit richtigem Namen genannt werden will, auf Rechnung eine Bügelstation.



Doch statt einer Rechnung erhielt sie plötzlich eine Mahnung von Paycard. Pflichtbewusst zahlte sie den Mahnbetrag. Wenig später verlangte Fust von Miriam Wenger, sie müsse die Bügelstation bei Fust bezahlen. Der bereits an Paycard überwiesene Betrag werde ihr rückvergütet.