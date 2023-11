«Wir sagen Nein zum Black Friday», steht in Grossbuchstaben auf der Website von Freitag. Die Zürcher Taschenherstellerin boykottiert den Spitzentag des Massenkonsums schon seit Jahren. Am 24. November bleibe der Onlinestore geschlossen, wie auch alle Kassen in den Freitag-Läden. Taschen gebe man nur gratis als Leihtaschen heraus. «Der Tag der grossen Rabatte ist mit unserem Anspruch an einen bewussten und schonenden Umgang mit Ressourcen nicht vereinbar», heisst es bei Freitag.