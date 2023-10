Zahlung lässt sich auch anders beweisen

Was geschieht zum Beispiel, wenn einen der Ladendetektiv kontrolliert? Wie soll man ohne Quittung beweisen, dass man den Quark, das Schoggistängeli und die Zahnpasta nicht geklaut hat? Bei einer Zahlung mit Kredit- oder EC-Karte ist das relativ einfach, nämlich online via Bank-App oder mittels Kartenabrechnung. Und: Die Kassensysteme der Läden können die einzelnen Belege in der Regel auch rekonstruieren. Nützlich, falls man bar bezahlt hat. Ehrliche Kundinnen und Kunden dürften also – Quittung hin oder her – nichts zu befürchten haben.