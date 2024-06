«Wer kann unserer Tochter helfen? Ihr fehlen noch: SUI SP, GER SP, ESP SP und AUT SP»: So oder ähnlich klingen viele Posts in der Facebook-Gruppe Topps 2024 Tauschbörse Schweiz – einer Gemeinschaft, in der Nutzerinnen nach fehlenden Sammelbildern fürs Fan-Album der Fussball-EM suchen oder doppelte vorhandene Sticker tauschen. Auffallend dabei: Vielen Sammlern fehlen Aufkleber mit der Abkürzung SP, also die «Star Player» einer Mannschaft.