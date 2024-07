Denn im Mai sanken überall die Bio-Milch-Preise, ohne dass die Bauern weniger für ihre Milch bekommen hätten. Die Migros begründete dies in der «NZZ am Sonntag» so: «Wir haben die Milch aufgrund der Marktsituation verbilligt. Andere Retailer haben den Preis gesenkt, und wir sind nachgezogen.» Die These des Artikels: Die Detailhändler seien billiger geworden, weil der Wettbewerb zunehme.