Die Karte zeigt, wer welche Hilfe braucht

Also zieht das Paar aus Valencia die Stiefel wieder aus, setzt sich an den Computer und tut, was es am besten kann: programmieren. Innerhalb weniger Stunden haben die beiden eine interaktive Karte erstellt, die anzeigt, wer an welchem Ort welche Hilfe braucht. Mit Adresse und Telefonnummer.