Jetzt kommt die Kehrtwende: Nur Tage vor der Generalversammlung im April 2024 kündigte die Leiterin der Firmenversicherung beim Finanzportal «Bloomberg» an, die Zürich werde in Zukunft keine neuen Öl- und Gasprojekte mehr versichern. Von den Firmenkunden mit den meisten Emissionen erwarte die Versicherung in Zukunft einen glaubwürdigen Klimaplan mit messbaren Reduktionszielen bis zu Netto null 2050.