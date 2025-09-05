Auch wenn Fachleute es logisch finden, Steuern dafür zu zahlen, dass man im Eigenheim wohnt – die meisten Betroffenen verstehen es nicht. Für sie geht es vor allem um ihr Zuhause, nicht um ein Anlagevehikel. Was sie aber kapieren: Ein System, in dem man den Eigenmietwert mit Schuldzinsen kompensieren kann, belohnt Schuldner. Eigentlich ist es irre: Wer seine Hypothek abbezahlt, ist der Dumme.