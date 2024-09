Es hängt vom übrigen steuerbaren Einkommen und Vermögen ab, wie stark deswegen die Steuerrechnung effektiv steigt. In einer Art Musterrechnung geht das Zürcher Steueramt beispielsweise bei einem Rentnerehepaar mit einem Einfamilienhaus in Seuzach ZH mit einem Steuerwert von bisher 517’000 Franken von einer Mehrbelastung von 165 Franken pro Jahr aus. Für eine vierköpfige Familie mit einer Eigentumswohnung in der Stadt Zürich (bisheriger Steuerwert 500’000 Franken) steigt die Steuerrechnung hingegen um 2008 Franken pro Jahr.