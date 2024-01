Tipp Nummer 2: Vorsicht bei der Google-Suche

Oft führt eine Google-Suche nur vermeintlich zu einer Fülle von Anbietern und einer Vielfalt von Angeboten, die man vergleichen könnte. Die Stiftung für Konsumentenschutz zeigt das am Beispiel der Firma Lacomech mit Sitz an der Badenerstrasse in Zürich. «Wer beispielsweise bei Google ‹Abflussreinigung Riggisberg› eingibt, erhält die Treffer rohrspezialist.ch, rohrteam.ch, rohr-reinigung24.ch, abflussreinigung24.ch, abflussverstopft24h.ch und sanitaerexpert24.ch», erklärt Konsumentenschutz-Jurist Lucien Jucker. Vermeintlich viel Auswahl.



Bloss: Alle diese Websites würden von der Lacomech AG betrieben. Die Handwerker reisen aus Zürich an und verrechnen die Fahrzeit. Neben der Lacomech AG gebe es zahlreiche weitere Firmen, die mit vermeintlich lokalen Websites auf Kundenfang gehen. Juckers Fazit: «Solche Firmen geben sich viel Mühe, in Suchmaschinen gut platzierte Websites zu unterhalten.»