Es ist dieser eine Satz, der Fragen aufwirft: «Den Akten und Ihren Aussagen zufolge gibt es keine Vollzugshindernisse für die Wegweisung nach Russland.» So begründet das SEM seinen Entscheid gegen eine 40-jährige Russin und ihren zwölfjährigen Sohn. Sie sind im Frühling aus der Ukraine geflüchtet, wo sie die letzten 13 Jahre gelebt haben.



Das Staatssekretariat für Migration (SEM) glaubt den beiden offenbar nicht, dass sie in Russland gefährdet sind, und verweigert ihnen nach einer Kurzbefragung den Schutzstatus S. Es leitet kein ordentliches Asylverfahren ein, sondern ordnet eine Wegweisung der beiden nach Russland an. Ein Vorgehen, das im Widerspruch zu einem rechtskräftigen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts steht. In einem ähnlich gelagerten Fall hat es genau dieses Vorgehen für rechtswidrig erklärt.



«Unverständlich» sei dieser Entscheid, sagt Alicia Giraudel. Die Asylexpertin von Amnesty International Schweiz kennt den Fall. «Die Mutter und ihr Kind wären bei einer allfälligen Wegweisung nach Russland klar gefährdet, da sie als Regierungs- oder Kriegsgegner verfolgt werden könnten.» In Russland drohen dafür mehrjährige Haftstrafen. Diese Einschätzung teilen weitere angefragte Menschenrechtsorganisationen.