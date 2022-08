Urteil 2C_667/2020, Bundesgericht: «Die Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau vom 7. Juli 2020 aufgehoben.» Was in trockenem Juristendeutsch daherkommt, kann für alle der rund 1,4 Millionen Menschen, die mit dem C-Ausweis in der Schweiz leben, richtig wichtig werden.