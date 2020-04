Bei brennenden Akkus von Elektroautos lässt sich das Feuer kaum mehr löschen. «Der Akku liefert selber den Sauerstoff für den Brand. Dieses sogenannte thermische Durchgehen lässt sich nicht aufhalten», sagt Marcel Held, Batterieexperte am Materialforschungsinstitut Empa. Gerät ein E-Auto Elektroauto kaufen Ist ein E-Auto das Richtige für mich? in einer Tiefgarage oder einer Einstellhalle in Brand, stellt das die Feuerwehr vor grosse Probleme.