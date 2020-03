Wie gehen Sie dabei vor?

Wir orientieren uns stark an den Niederlanden. In der ganzen Region rund um Amsterdam sind die Städte miteinander verbunden, das müssen wir auch hier schaffen. Am besten mit Mobilitätshubs Öffentlicher Verkehr Wo die SBB ihre Weichen stellen müssen , also Terminals bei jeder Autobahnausfahrt. Bei denen kann man das Auto parkieren und mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem Velo in die Stadt weiterfahren.