«Mein Ex ist ein toller Mensch, aber er hat einen Dämon», erzählt eine Mutter von zwei Kindern. Sie musste ihren alkoholkranken Mann verlassen. Doch er kann keinen Unterhalt zahlen. Und vom Staat gibt es nur Geld, wenn ein Gerichtsurteil oder ein Unterhaltsvertrag vorliegt – das ist hier nicht der Fall. «Der Ex kann nicht zahlen, der Staat will nicht» ist die neuste Folge unserer Podcast-Reihe «Der Fall». Moderator Eric Facon spricht mit Autorin Jasmine Helbling, und Expertin Katharina Siegrist ordnet ein.