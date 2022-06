Podcast «Der Fall» (4)

Die Ehefrau, die nicht bleiben darf

Lesezeit: 1 Minute

In der vierten Folge unseres Podcasts «Der Fall» sprechen wir über eine turbulente Ehe. Seit Jahren fliegt eine Russin zu ihrem Mann in die Schweiz und nach drei Monaten wieder zurück in ihre Heimat. Eine Aufenthaltsbewilligung bekommt sie nicht. Was ist da schiefgelaufen?