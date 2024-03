Ein Bub an einer Solothurner Primarschule wird suspendiert und erhält Hausverbot. Der Grund sei sein Verhalten. Darf ein Schulleiter so weit gehen?



«Schulverbot mit neun» ist die neuste Folge in unserer Podcast-Reihe «Der Fall». Moderator Eric Facon spricht mit Autorin Jenny Bargetzi über die Hintergründe – Expertin Katrin Reichmuth ordnet die Sache juristisch ein.