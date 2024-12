Podcast «Beobachter Radar» (16)

Wenn Tiere im Spital nicht genesen, sondern krank werden

Hunde und Katzen, die in ihrem Kot liegen, Schimmel und multiresistente Keime: Recherchen des Beobachters haben erschreckende Zustände in der universitären Kleintierklinik in Zürich ans Licht gebracht.