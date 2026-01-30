Das Geschäft mit der Hoffnung
Er lockt mit Heilung und Erfolg, doch hinter der Fassade steckt ein System. Ein selbst ernannter Traumatherapeut verkauft für Tausende Franken Online-Kurse an psychisch labile Menschen. Hören Sie die Hintergründe zum Fall im Podcast.
Er nennt sich Traumatherapeut, besitzt aber keinerlei psychologische Ausbildung: Der Schweizer Coach Mathieu Schmidt lockt Verzweifelte mit einer glitzernden Social-Media-Welt in teure Coaching-Fallen. Viele seiner namhaften Referenzen sind erfunden – und die versprochene Hilfe entpuppt sich als teures Massenprodukt.
«Das Geschäft mit der Hoffnung» ist die neuste Folge unserer Podcast-Reihe «Der Fall». Moderator Eric Facon spricht mit Autor Christian Zeier und Rechtsexpertin Norina Meyer über die Hintergründe.
Der Podcast «Der Fall» lehnt sich an die gleichnamige Beobachter-Rubrik an. Gastgeber Eric Facon unterhält sich darin mit den Autorinnen und Autoren über die bewegenden Geschichten: über einen Konflikt in der Nachbarschaft etwa, der wegen einer vermuteten Überwachungskamera eskaliert. Oder über einen Flüchtling, der gebüsst wurde, weil er keinen Ausweis hatte.
Der Podcast ist nicht einfach eine vorgelesene Version des Heftformats. Er beleuchtet die Hintergründe und Fragen, mit denen die Schreibenden konfrontiert waren. Im Gespräch mit Eric Facon erzählen sie auch, wie sie zu den Geschichten kamen, über Schwierigkeiten bei der Recherche oder wie die Geschichte weiterging, nachdem sie im Beobachter erschienen war. In jeder Folge erklärt zudem eine unserer Rechtsberaterinnen juristische Fragen rund um die Fälle und ordnet sie rechtlich ein.
Verantwortlich für den Podcast ist der Journalist Eric Facon, eine bekannte Stimme von Radio SRF. Er war mehrfach auf der Shortlist für den «Kulturjournalisten des Jahres». Nun hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht – unter anderem mit dem «Kulturstammtisch», einer Diskussionsrunde, für die er seit 2008 verantwortlich zeichnet, oder dem Hörstück «D Rosmarie und mir» über den bekannten Song von Polo Hofers Band Rumpelstilz.
