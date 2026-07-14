Sie stellt sich gegen bekannten Arzt: Prix-Courage-Kandidatin Manuela Eggli
Manuela Eggli litt jahrelang an den Folgen einer Rücken-OP. Doch dann wandte sich die Bernerin an die Öffentlichkeit – und der Arzt musste sich vor Gericht verantworten. Ein Gespräch mit der Kandidatin für den Prix Courage 2026.
Jahrelang litt Manuela Eggli, 56, unter starken Rückenschmerzen, vor 15 Jahren liess sie sich vom international renommierten Berner Chirurgen Max Aebi eine künstliche Bandscheibe einsetzen. Doch das Produkt zerbröselte in ihrem Rücken und musste fünf Jahre später Stück für Stück herausoperiert werden.
Manuela Eggli trug ihre Geschichte an die Öffentlichkeit, gegen den Chirurgen wurde ein Strafverfahren eröffnet, und die Patientin sagte schliesslich vor Gericht gegen ihren Arzt aus. Anfang Jahr wurde er zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 17 Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen, dass Aebi von den Mängeln wusste und nichts unternahm – und finanziell vom Implantat profitierte.
Auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und der Arzt damit als unschuldig gilt: Manuela Eggli hat massgebend dazu beigetragen, dass sich der Wirbelsäulenspezialist für sein Verhalten vor Gericht verantworten musste. Für ihren Mut, nicht zu schweigen und gegen den eigenen Arzt auszusagen, ist Manuela Eggli für den Prix Courage 2026 nominiert.
Im Beobachter-Podcast unterhält sie sich mit Moderatorin Jasmine Helbling und Redaktor Otto Hostettler.
Der Podcast «Der Fall» lehnt sich an die gleichnamige Beobachter-Rubrik an. Gastgeber Eric Facon und Gastgeberin Jasmine Helbling unterhalten sich darin mit den Autorinnen und Autoren über die bewegenden Geschichten: über einen Konflikt in der Nachbarschaft etwa, der wegen einer vermuteten Überwachungskamera eskaliert. Oder über einen Flüchtling, der gebüsst wurde, weil er keinen Ausweis hatte.
Der Podcast ist nicht einfach eine vorgelesene Version des Heftformats. Er beleuchtet die Hintergründe und Fragen, mit denen die Schreibenden konfrontiert waren. Im Gespräch mit Eric Facon oder Jasmine Helbling erzählen sie auch, wie sie zu den Geschichten kamen, über Schwierigkeiten bei der Recherche oder wie die Geschichte weiterging, nachdem sie im Beobachter erschienen war. In jeder Folge erklärt zudem eine unserer Rechtsberaterinnen juristische Fragen rund um die Fälle und ordnet sie rechtlich ein.
Verantwortlich für den Podcast ist der Journalist Eric Facon, eine bekannte Stimme von Radio SRF. Er war mehrfach auf der Shortlist für den «Kulturjournalisten des Jahres». Nun hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht – unter anderem mit dem «Kulturstammtisch», einer Diskussionsrunde, für die er seit 2008 verantwortlich zeichnet, oder dem Hörstück «D Rosmarie und mir» über den bekannten Song von Polo Hofers Band Rumpelstilz.
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