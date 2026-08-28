Wie André Wyss zwei Männer vor dem Ertrinken rettete
André Wyss kann schlecht schwimmen. Trotzdem rettete er zwei Touristen vor dem Ertrinken. Ein Gespräch mit dem Kandidaten für den Prix Courage 2026.
André Wyss, 40, hasst nasse Füsse. Deshalb besitzt er zehn Paar gelbe Schuhe, für jeden Wochentag eines, plus Ersatzschuhe. Jedes Paar ist beschriftet. An jenem Freitagmorgen im Februar zog er versehentlich seine Donnerstagsschuhe an. Als er den Irrtum bemerkte, sagte er seiner Arbeitskollegin: «Gopferteli, heute geht bestimmt etwas in die Hose.»
Und tatsächlich: Kurze Zeit später sah er, wie zwei Männer auf dem zugefrorenen Burgseeli bei Interlaken ins Wasser stürzten. Obwohl er selbst kein guter Schwimmer ist, fuhr er ohne zu Zögern an die Unfallstelle. Währenddessen informierte er Rega und Ambulanz. Mithilfe von Stromkabeln konnte er die beiden ertrinkenden Touristen aus dem See ziehen.
Dass André Wyss die beiden Männer rettete, ohne selbst ein guter Schwimmer zu sein, war mutig. «Sobald ich einen Unfall sehe, handle ich intuitiv», sagt er. Wie Zahnräder, die ineinandergreifen, wisse er, was zu tun sei. Wyss möchte mit seiner Tat an die Gesellschaft appellieren, mehr Zivilcourage zu zeigen.
Im Beobachter-Podcast unterhält er sich mit Moderatorin Jasmine Helbling und Redaktorin Céline Sallustio.
Der Podcast «Der Fall» lehnt sich an die gleichnamige Beobachter-Rubrik an. Gastgeber Eric Facon und Gastgeberin Jasmine Helbling unterhalten sich darin mit den Autorinnen und Autoren über die bewegenden Geschichten: über einen Konflikt in der Nachbarschaft etwa, der wegen einer vermuteten Überwachungskamera eskaliert. Oder über einen Flüchtling, der gebüsst wurde, weil er keinen Ausweis hatte.
Der Podcast ist nicht einfach eine vorgelesene Version des Heftformats. Er beleuchtet die Hintergründe und Fragen, mit denen die Schreibenden konfrontiert waren. Im Gespräch mit Eric Facon oder Jasmine Helbling erzählen sie auch, wie sie zu den Geschichten kamen, über Schwierigkeiten bei der Recherche oder wie die Geschichte weiterging, nachdem sie im Beobachter erschienen war. In jeder Folge erklärt zudem eine unserer Rechtsberaterinnen juristische Fragen rund um die Fälle und ordnet sie rechtlich ein.
Verantwortlich für den Podcast ist der Journalist Eric Facon, eine bekannte Stimme von Radio SRF. Er war mehrfach auf der Shortlist für den «Kulturjournalisten des Jahres». Nun hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht – unter anderem mit dem «Kulturstammtisch», einer Diskussionsrunde, für die er seit 2008 verantwortlich zeichnet, oder dem Hörstück «D Rosmarie und mir» über den bekannten Song von Polo Hofers Band Rumpelstilz.
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