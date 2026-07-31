Alois Kappeler will den Staat wegen Völkermords verklagen
Nur weil er Jenischer ist, wurde Alois Kappeler jahrzehntelang bevormundet. Sein Vormund wollte ihn kastrieren lassen. Nun will Kappeler den Kanton Schwyz wegen Völkermords verklagen – und seine Anwältin sagt, das sei möglich.
Frei wurde Alois Kappeler erst mit 37 Jahren im Jahr 1990. Es ist bis heute eine Freiheit mit Albträumen, ohne nahestehende Verwandte, ohne die jenische Sprache und Kultur, ohne Ausbildung. Eine Freiheit als Opfer eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Begangen von der Schweiz.
Verantwortlich für die jahrzehntelange Wegsperrung war Kappelers Vormund, ein Kaderangestellter des Kantons Schwyz. Jetzt will Alois Kappeler gegen den Kanton Schwyz eine Staatshaftungsklage einreichen. Seine Anwältin ist eine ehemalige Assistenz-Staatsanwältin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Sie sagt, die Taten seien noch nicht verjährt.
«Alois Kappeler will den Staat wegen Völkermords verklagen» ist die neuste Folge unserer Podcast-Reihe «Der Fall». Moderator Eric Facon spricht mit Alois Kappeler, Autor Yves Demuth und Anwältin Nina Burri über die Hintergründe.
Der Podcast «Der Fall» lehnt sich an die gleichnamige Beobachter-Rubrik an. Gastgeber Eric Facon und Gastgeberin Jasmine Helbling unterhalten sich darin mit den Autorinnen und Autoren über die bewegenden Geschichten: über einen Konflikt in der Nachbarschaft etwa, der wegen einer vermuteten Überwachungskamera eskaliert. Oder über einen Flüchtling, der gebüsst wurde, weil er keinen Ausweis hatte.
Der Podcast ist nicht einfach eine vorgelesene Version des Heftformats. Er beleuchtet die Hintergründe und Fragen, mit denen die Schreibenden konfrontiert waren. Im Gespräch mit Eric Facon oder Jasmine Helbling erzählen sie auch, wie sie zu den Geschichten kamen, über Schwierigkeiten bei der Recherche oder wie die Geschichte weiterging, nachdem sie im Beobachter erschienen war. In jeder Folge erklärt zudem eine unserer Rechtsberaterinnen juristische Fragen rund um die Fälle und ordnet sie rechtlich ein.
Verantwortlich für den Podcast ist der Journalist Eric Facon, eine bekannte Stimme von Radio SRF. Er war mehrfach auf der Shortlist für den «Kulturjournalisten des Jahres». Nun hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht – unter anderem mit dem «Kulturstammtisch», einer Diskussionsrunde, für die er seit 2008 verantwortlich zeichnet, oder dem Hörstück «D Rosmarie und mir» über den bekannten Song von Polo Hofers Band Rumpelstilz.
Den Beobachter-Podcast «Der Fall» finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
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