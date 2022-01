Die Initiative will alle Tier- und Menschenversuche in der Schweiz verbieten. So einfach, so extrem. Auch will sie der Ein- und Ausfuhr von Produkten, die mit Tierversuchen entwickelt wurden, einen Riegel schieben. Medikamente oder Impfstoffe aus dem Ausland dürften dann in der Schweiz nicht mehr verwendet werden.

Ziel der Initiative ist auch, dass in tierversuchsfreie Forschung investiert wird und diese mindestens dieselbe staatliche Unterstützung erhält wie bisher die Forschung mit Tierversuchen.