Sind Frauen bei der Rente benachteiligt?

Ihre Rente ist tiefer, aber das liegt nicht an der AHV. In der 1. Säule betrug laut einer Untersuchung von 2016 der sogenannte Gender Pension Gap, also der geschlechtsspezifische Unterschied bei den Renten, nur knapp drei Prozent. Mittlerweile ist die durchschnittliche AHV-Rente der Frauen sogar leicht höher als die der Männer. Dabei greifen die Umverteilungsmechanismen Analyse Werden Frauen bei der Rente wirklich diskriminiert? in der 1. Säule, so dass Frauen nur ein Drittel der AHV-Beiträge zahlen, aber 55 Prozent der Leistungen erhalten.



Anders in der 2. Säule: Dort bekamen zum Zeitpunkt der Studie die Männer satte 63 Prozent mehr Rente als die Frauen. Weil die 2. Säule viel stärker an das Erwerbseinkommen gekoppelt ist als die AHV, wirken sich dort niedrige Einkommen, Erziehungszeiten oder Teilzeitpensen massiv bei den Leistungen aus. Das Parlament will bei der aktuell diskutierten Reform der 2. Säule Pensionskassen-Poker Das wahre Problem der zweiten Säule Verbesserungen für Teilzeiter und Geringverdienerinnen erreichen, kommt aber bislang nicht ins Ziel.