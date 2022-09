Pro-Argument 3: Wir brauchen Gleichstellung – überall!



Christina Bachmann-Roth:

Frauen sind bei der Altersvorsorge benachteiligt. Es gibt eine Rentenlücke. Aber nicht in der ersten Säule: Frauen erhalten fünf Jahre länger AHV und zahlen weniger ein als Männer. Mit der AHV 21 wird die Rentenlücke kleiner, weil Frauen länger in die zweite Säule einzahlen. Kein Grund also für Frauen, Nein zu stimmen, denn ohne Reform destabilisieren wir die AHV zum Leid aller. Für echte Gleichstellung braucht es bessere Pensionskassenrenten, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Lohngleichheit. So schliessen wir die Rentenlücke, nicht über das Rentenalter.





Gabriela Medici:

In der AHV sind die Renten fast ausgeglichen – aber in den Pensionskassen Pensionskassen-Poker Das wahre Problem der zweiten Säule beträgt die Rentenlücke der Frauen volle 63 Prozent. Erst dank der heutigen AHV werden diese grossen Rentenunterschiede zwischen den Geschlechtern zumindest teilweise ausgeglichen. Mit AHV 21 wird dieser Ausgleich gefährdet und keines der Gleichstellungsprobleme gelöst. Denn echte Gleichstellung heisst gleich hohe Löhne und gleich hohe Renten. Doch faktisch sind Mütter immer noch von den Männern abhängig, sonst reichen ihre tiefen Renten nicht zum Leben. Denn tiefere Löhne, Teilzeit und unbezahlte Arbeit führen weiterhin zu skandalös tiefen Frauenrenten. Das Parlament hat soeben einen Kompromiss der Sozialpartner für bessere Frauenrenten in der zweiten Säule abgelehnt und gleichzeitig eine Kürzung der Frauenrenten in der AHV beschlossen. In der Reform der zweiten Säule drohen jetzt weitere Kürzungen zu hohen Kosten. Das geht einfach klar in die falsche Richtung.