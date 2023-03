Heute gibt es in vielen Teilen der Schweiz keine solchen spezialisierten Einrichtungen für Opfer von sexualisierter Gewalt. Regional gibt es bei der Betreuung von Betroffenen grosse Unterschiede. Die Journalistinnen Miriam Suter und Natalia Widla beschreiben den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Schweiz in ihrem kürzlich erschienenen Buch «Hast du Nein gesagt?».