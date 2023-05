In China überwachen Millionen von Kameras den öffentlichen Raum. Wenn eine Person negativ auffällt, ist sie innerhalb von sieben Minuten gefasst, berichtete die BBC bereits 2017. Wie steht es in der Schweiz?



In verschiedenen Kantonen nutzt die Polizei die Errungenschaften der Digitalisierung, um Verbrechen aufzuklären – aber auch, um sie zu verhindern. Nun rüstet auch die Bundespolizei auf. Das System zum Abgleich von Finger- und Handflächenabdrücken (Afis) wird erneuert und um ein Modul für den Gesichtsabgleich ergänzt. So können künftig Aufnahmen von Überwachungskameras automatisch mit einer bestehenden Afis-Datenbank und den dort gespeicherten erkennungsdienstlichen Bildern abgeglichen werden, schreibt das Bundesamt für Polizei (Fedpol) in einer Mitteilung. In dieser Datenbank sind laut NZZ bereits über eine Million Gesichtsbilder von fast 400’000 Personen abgelegt.