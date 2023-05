Boni-Obergrenzen in der EU

Beim Boni-Verbot, das der Nationalrat will, findet das der Professor aber schwierig – vor allem, weil es viele Einschränkungen macht. So soll das Verbot nur für die höchste Chefetage und den Verwaltungsrat systemrelevanter Banken gelten. «Wann genau aber ist eine Bank systemrelevant? Welcher Teil der Bank? Wer bestimmt das?», fragt Geiser. Ist es die UBS AG als Ganzes? Nur die UBS Schweiz? Oder sogar nur ein Bereich davon? All das müsste ein Gesetz festlegen und begründen.