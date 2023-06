Kantonale Unterschiede

Mit dem Ja zur Elternzeit fährt Genf eine eigene Schiene. In der Schweiz können die Kantone selbst über den Mutter- und Vaterschaftsurlaub bestimmen. Der Bund hat jedoch einen gesetzlichen Rahmen für die ganze Schweiz gesetzt, der nicht unterschritten werden darf. So beträgt der bezahlte Mutterschaftsurlaub in der Schweiz mindestens 98 Tage, also 14 Wochen. Die Entschädigung beträgt dabei 80 Prozent vom Lohn und maximal 220 Franken pro Tag. Seit 2021 haben auch erwerbstätige Väter Anspruch auf bezahlten Urlaub, der jedoch mit 2 Wochen deutlich geringer ist. Der Urlaub kann am Stück oder tageweise während der ersten 6 Monate nach der Geburt des Kindes genommen werden. Er steht auch gleichgeschlechtlichen Paaren zu.