«Heute im Ausverkauf: Journalismus», titelte die «Republik» am 20. Januar 2021, «Ringier, der Goldschatz und die Demokratie» hiess es am Tag darauf in der «Wochenzeitung». Kurz zuvor hatte Ringier bezahlte Anzeigen des Pro-Komitees aufgeschaltet und auf Facebook beworben. Eine angeblich fehlende Trennung von Redaktionsinhalt und Werbung wurde scharf kritisiert. Im Fokus der Kritik: Ringier-CEO Marc Walder. Dieser ist Präsident des Steuerungskomitees von Digitalswitzerland – einer Dachorganisation, die zusammen mit Wirtschaftsverbänden den Wahlkampf für das E-ID-Gesetz führt.



Sie fragen sich, was das mit dem Beobachter zu tun hat? Marc Walder ist ebenfalls Verwaltungsrat bei Ringier Axel Springer Schweiz AG (RASCH). Der Beobachter gehört seit 2016 zum Gemeinschaftsunternehmen der Verlagshäuser Ringier und Axel Springer.



So ist auch beim Beobachter eine Publireportage des Pro-Komitees zu sehen. Es ist nicht an der Redaktion, zu entscheiden, ob ein Inserat aus politischer Sicht «richtig» oder «falsch» ist – Redaktion und Verlag arbeiten klar getrennt. Der Verlag ist zuständig für die Inserate, die Redaktion für die journalistischen Inhalte. Werbung ist als solche gekennzeichnet. Redaktorinnen und Redaktoren haben beim Verfassen von Artikeln die volle publizistische Freiheit. Sie wählen und beleuchten Themen so, wie es aus journalistischer Sicht nötig und sinnvoll ist.



Also ja: Der Beobachter kann unabhängig über das E-ID-Gesetz berichten.