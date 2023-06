Knappe 50,7 Prozent der Stimmbevölkerung sagten im November 2020 Ja zum Volksbegehren. Doch das Anliegen scheiterte am Ständemehr. Ein indirekter Gegenvorschlag des Parlaments trat am 1. Januar 2022 in Kraft. Die Konzernverantwortungsinitiative ist die bis dato letzte am Ständemehr gescheiterte Verfassungsvorlage.