Derzeit arbeitet das Parlament erneut an einer BVG-Revision . Es will den fixen Koordinationsabzug abschaffen und die Eintrittsschwelle um einen Fünftel senken. Davon profitieren alle, die Teilzeit arbeiten und wenig verdienen – also überdurchschnittlich viele Frauen. Weiter will der Bundesrat ein neues Splittingmodell in der zweiten Säule prüfen. Dabei würden die ab Geburt eines Kindes erworbenen Altersguthaben zwischen den Eltern geteilt.