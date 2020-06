Der auf Prozessführung spezialisierte Wirtschaftsanwalt Philipp Haberbeck findet es enttäuschend, dass der Bundesrat bisher alle Verbesserungsvorschläge in «vorauseilendem Gehorsam» aus den Vorlagen gestrichen hat. Er hatte in seinen früheren Tätigkeit, insbesondere bei der internationalen Kanzlei Curtis Mallet-Prevost, auch praktisch viel mit Sammelklagen zu tun. Er sagt: «Dass man keine amerikanischen Verhältnisse will, ist ein schwaches Argument und es sticht nicht für die Schweiz. Für die exzessive Situation in den USA sind verschiedene rechtliche Umstände mitverantwortlich, die es in der Schweiz nicht gibt und deren Einführung hierzulande vom Gesetzgeber nicht einmal ansatzweise diskutiert wird.» Dazu gehöre zum Beispiel, dass in den USA reine Erfolgshonorare für die Anwälte gängig sind, was in der Schweiz verboten sei. Auch müsse man dort keine hohen Gerichtsgebühren zahlen, wenn man unterliegt, was das Prozessieren attraktiver mache als hier.