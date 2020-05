Denn Klimaschutz, der nur das Klima im Blick hat, hemmt und demotiviert. Das Totschlagargument Umweltschutz unter Druck Die Stunde der Lobbyisten gegen alle Bemühungen, leider Gottes trifft es zu: Alles, was wir in der Schweiz fürs Klima tun, wird von einer wachsenden Anzahl Menschen Philosoph zur Klimadebatte «Kinder sind keine Privatsache mehr» weltweit wieder zunichte gemacht, die wenigstens ein bisschen so leben wollen, wie wir es seit Jahrzehnten tun. Wenn die SVP in der Debatte um das CO 2 -Gesetz mantramässig einwirft, die Schweiz könne das Klima nicht retten, hat sie recht. Warum also sollen wir uns einschränken und Geld dafür ausgeben?