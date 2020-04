Migration, etwa aus Afrika, würde das Klimaproblem nicht lösen. Die Menschen dort verursachen ja viel weniger CO 2 als die Leute in westlichen Ländern – auch die zugewanderten.

Sie sprechen eine schwierige moralische Frage an. Es ist ein Fortschritt, wenn Menschen in Entwicklungsländern durch Wirtschaftswachstum aus der Armut Die Weltverbesserer Wie man Armut clever bekämpft gehoben werden. Andererseits werden diese Gesellschaften dann mehr CO 2 produzieren. Ich weiss keine einfache Lösung. Es wäre aber moralisch sicher falsch, wenn der globale Norden, der ja viel mehr zum Klimawandel beiträgt und voraussichtlich weniger darunter zu leiden hat, seinen CO 2 -intensiven Lebensstil weiterhin pflegte, aus ökologischen Gründen den Menschen im Süden den Weg aus der Armut erschwert.