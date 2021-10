So streiten Uber, Sozialversicherungen und Gewerkschaften seit Jahren über genau diese Frage. Und die Kalifornier sind clever: Als das Waadtländer Kantonsgericht klar ein Angestelltenverhältnis erkannte, zog Uber das Urteil nicht an das Bundesgericht weiter, damit es nicht zum Massstab für die ganze Schweiz wird. Und in einem Zürcher Fall argumentierte Uber vor Bundesgericht erfolgreich, für die «Anstellungen» sei gar nicht die Schweizer Filiale zuständig, sondern die Uber-Zentrale in Amsterdam. Das Verfahren musste neu aufgerollt werden.