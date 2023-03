Beispiele gab es zuhauf. FDP-Präsident Thierry Burkart etwa will das Verbot von sogenannten Unterhaltsstiftungen Geld für die Nachkommen FDP-Chef Burkart will Sonderlösung für reiche Familien kippen. Was unspektakulär klingt, würde einer kleinen, aber finanzkräftigen Minderheit Steuererleichterungen in Millionenhöhe bringen. Reiche Familien könnten damit ihr Vermögen in steuerbefreiten Stiftungen parkieren, deren Nutzniesser ihr Nachwuchs ist. So geht Klientelpolitik.