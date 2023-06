Grösste Flotte aller Binnenländer

In der Schweiz «sitzt» mit ungefähr 900 Schiffen die neuntgrösste Handelsflotte der Welt und die viertgrösste Europas. Die Schiffe gehören rund 60 grossen Seetransport- und Logistikunternehmen, die in der Schweiz ihren Sitz haben. Ihre Interessen vertritt die Swiss Shipowners Association. Ein bekanntes Beispiel ist das Logistik-und Kreuzfahrtunternehmen MSC mit Sitz in Genf. In der globalen Rangliste der Eigentümerländer von Seeschiffen figuriert die Schweiz, gemessen am kumulierten Wert ihrer Schiffe, an 13. Stelle.