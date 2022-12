Und die tiefere Eintrittsschwelle?

Die Eintrittsschwelle gibt an, ab welchem Jahresgehalt eine Person in der Pensionskasse versichert ist. Der Minimallohn liegt 2022 bei 21’510 Franken. Personen, die weniger verdienen, sind nicht obligatorisch in der zweiten Säule versichert. Auch hier ist der Gedanke, dass von tiefen Einkommen nicht zu viel abgezogen wird. Der Ständerat hat am Dienstag beschlossen, die Eintrittsschwelle auf ein Jahresgehalt von 17’200 Franken zu senken. Damit werden mehr Menschen von der Pensionskasse abgesichert.