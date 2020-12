In vielen Fällen lasse sich aber mit ver­tretbarem Aufwand einiges bewegen. ­«Unsere Tochter­gesellschaft Frigemo entsorgte früher Pommes frites oder Croquetten, die nicht exakt den Kundenvorgaben entsprachen. Heute werden sie gespendet.» Frigemo brachte mit einer Investition von 10'000 Franken in die Abpackung Lebensmittel im Wert von 200'000 Franken zurück in den Kreislauf. «Das ist eine Verzwanzigfachung der Wertschöpfung. Wir finden das lohnenswert.» Das Problem: Solche Initiativen sind ein Verlustgeschäft. Nicht jede Firma will die notwendigen Mittel in die Hand nehmen.